«Лошадь, ты спасена»: стало известно, кого разоблачили в третьем выпуске шоу «Маска»

На телеканале НТВ подошел к финалу третий выпуск самого засекреченного и охраняемого проекта – шоу «Маска».
В номинацию попали три участника – Лошадь, Леопард и Павлин. Зрители в студии спасли Леопарда. А голоса судей разделились поровну между Лошадью и Павлином.
Последнее слово осталось за председателем жюри Филиппом Киркоровым.
«Пусть маску снимет Павлин, — озвучил Филипп Киркоров свое решение. — Лошадь, ты спасена. Ты нашла ключик к моему сердцу».
Перед тем, как Павлин снял маску, судьи выдвинули свои версии о том, кто под ней скрывается. Четверо единогласно высказались в пользу того, что Павлин – это экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева.
И только Филипп Киркоров заявил, что там возрастная участница – Таисия Повалий.
Но как выяснилось, он был неправ. Под маской Павлина скрывалась Альбина Джанабаева.
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