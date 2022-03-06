«Лошадь, ты спасена»: стало известно, кого разоблачили в третьем выпуске шоу «Маска»

Самый охраняемый проект НТВ в это воскресенье покинул еще один участник.

На телеканале НТВ подошел к финалу третий выпуск самого засекреченного и охраняемого проекта – шоу «Маска».

В номинацию попали три участника – Лошадь, Леопард и Павлин. Зрители в студии спасли Леопарда. А голоса судей разделились поровну между Лошадью и Павлином.

Последнее слово осталось за председателем жюри Филиппом Киркоровым.

«Пусть маску снимет Павлин, — озвучил Филипп Киркоров свое решение. — Лошадь, ты спасена. Ты нашла ключик к моему сердцу».

Перед тем, как Павлин снял маску, судьи выдвинули свои версии о том, кто под ней скрывается. Четверо единогласно высказались в пользу того, что Павлин – это экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева.

И только Филипп Киркоров заявил, что там возрастная участница – Таисия Повалий.

Но как выяснилось, он был неправ. Под маской Павлина скрывалась Альбина Джанабаева.

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