«Лодку раскачивает человек внутри семьи»: Саша Черно заговорила о желании уйти от Иосифа Оганесяна

Бывшую участницу «Дома-2» Сашу Черно вновь прорвало на откровения по поводу семейной жизни.

Она дала понять, что ее мужу Иосифу Оганесяну категорически не нравится мирная жизнь, и он постоянно устраивает провокации.

«У нас лодку раскачивает человек внутри семьи. Всегда. К слову, от нас опять уехал Иосиф Мартынович. Следующие будем, наверное, мы со Стефаном. Я так искренне не могу. Для меня семья — это покой. Эмоций негативных хватает извне. Но парадокс — когда конфликт между Йосей и папой, плохой Йося. Когда конфликт из-за точно такой же провокации со мной — плохая я. Женщина — терпила, это для них является залогом успешной семейной жизни. И не важно, прав он или нет», — написала Саша Черно в микроблоге.

Она попросила прощения у подписчиков за то, что вновь не сдержалась и вынесла сор из избы. Саша Черно дала понять, что терпение ее иссякает. Не исключено, что она примет решение уйти от мужа.

«За какие-то слова нужно вообще не прощать. За какие-то, простите, бьют в морду… Просто, когда ты любишь, это все стирается. Но терпение же не вечное. Зачем этим злоупотреблять. Видимо, чтобы специально ушла», — пришла к выводу Саша Черно.

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