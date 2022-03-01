«Ох, как бы не увели!»: Иосиф Оганесян обомлел, увидев красавицу-жену Сашу Черно в кожаном жилете

Бывший участник «Дома-2» Иосиф Оганесян поделился в сторис микроблога кадрами, на которых запечатлел свою любимую жену Сашу Черно.

Саша в этот момент явно собиралась на какую-то вечеринку. Она была при полном параде-макияже, с массивными сережками в ушах и в красивой одежде.

Белую рубашку Саша Черно сочетала с черным жилетом из кожи и брюками. Стройность Саша Черно подчеркнула широким ремнем, подхватив им талию.

Иосиф Оганесян дал понять, что обомлел, увидев, какой красавицей может быть его супруга.

«Вы только посмотрите на эту красавицу. Девушка, а вы куда-то собрались? Вас позвали на свидание? Офигеть!» — сказал Иосиф Оганесян за кадром.

Саша Черно кокетничала, улыбалась, стреляла глазками.

«Ох, как бы не увели мою красавицу», — подписал кадр Иосиф Оганесян.

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