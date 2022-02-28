«Я в моменте, извините!»: Саша Черно из «Дома-2» в пудровой пижамке предстала рядом с сыном на отдыхе

Семья экс-участников реалити-шоу Черно и Оганесяна устроила себе передышку, выбравшись в домик в лесу.

Бывшая участница реалити-шоу «Дома-2» Саша Черно постоянно нервничает и поэтому часто нуждается в перезагрузке.

Не так давно Саша вместе с мужем Иосифом Оганесяном и сыном Стефаном отдыхали в Доминикане. Но во время длительного перелета Саша Черно успела устать, так что в России ей срочно понадобился зимний отдых.

Семейство отправилось в загородный клуб, расположенный в лесу, и поселилось в небольшом уютном домике с панорамными окнами и камином.

Саша Черно показала, как их временное жилище выглядит внутри. Она поделилась снимками, на которых запечатлена в уютной комнате в пудровой пижамке. Рядом с Сашей — маленький сын Стефан.

В подписи к фото Саша Черно дала понять, что чувствует себя на отдыхе очень гармонично.

«Я в моменте! Извините! Не пишите! Не звоните! — процитировала Саша Черно слова известной песни. — А если полистать, можно увидеть сладкую булочку в конце».

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