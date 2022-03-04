Саша Черно в костюме в стиле спорт-шик изумрудного оттенка щегольнула на фоне куполов в Сергиевом Посаде

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно, наконец-то, исполнила свою мечту.
После долгой паузы Саша Черно приехала в родной город Сергиев Посад и сразу же отправилась на смотровую площадку.
Отсюда открывается роскошный вид на окрестности и храмы Сергиева Посада.
Саша Черно еще и уточнила, что с этим местом у нее связано немало теплых воспоминаний.
«Привет, Сергиев Посад! Давно не виделись, для меня смотровая — очень значимое место, сколько здесь было значимых событий», — поделилась в микроблоге Саша Черно.
В родной город Саша Черно приехала в стильном образе. Экс-участница реалити-шоу облачилась в костюм в стиле спорт-шик изумрудного оттенка.
Брюки с лампасами визуально сделали фигуру Саши Черно стройнее, а модный бомбер превратил в изысканную красотку. Образ дополнили белая шляпка и такого же цвета кроссовки.
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