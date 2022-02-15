Гречка с котлетой, салат и пирожное: Алена Рапунцель показала, чем ее накормили в роддоме

Экс-участница «Дома-2», беременная Алена Рапунцель посетила учреждение, в котором появится на свет ее второй малыш.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель в начале марта во второй раз станет мамой. У Алены и ее мужа Ильи Семина родится сын.

Алена Рапунцель перед родами определилась с клиникой, где появится на свет ее второй малыш. Она посетила медицинское учреждение, чтобы заключить и оплатить контракт на роды.

В роддоме Алена Рапунцель и поела. Она показала в сторис микроблога, из чего состоял ее обед. В одноразовой посуде очень простая еда — гречка с котлетой, салат, слоеное пирожное и чай.

Отобедав, Алена Рапунцель рассказала, что на первое марта врач роддома назначил ей встречу, во время которой будет проведено обследование плода перед родами.

Роды у Алены будут партнерские. Папа будущего малыша Илья Семин горит желанием увидеть, как его сын появится на свет. Алена Рапунцель не возражает. Первого ребенка Богдана она рожала одна. Папа мальчика Илья Яббаров в тот момент был на Сейшелах и строил отношения с одной из участниц «Дома-2».

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