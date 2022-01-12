«Теперь я беленькая»: беременная Алена Рапунцель стала блондинкой

Бывшая участница популярного реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель не верит в приметы.

Беременность не стала для нее поводом отказаться от очередной смены имиджа.

Накануне Алена Рапунцель провела несколько часов в салоне красоты, чтобы из брюнетки превратиться в блондинку.

В образе девушки с белокурыми локонами Алена Рапунцель предстала в сторис микроблога.

«Я, между прочим, теперь блондинка. И я в шоке. Как вам?» — поинтересовалась Алена Рапунцель мнением своей аудитории.

Будущая мама дала понять, что решилась на перемены спонтанно, уже придя в салон. Вероятно, Алене Рапунцель просто захотелось чего-нибудь новенького.

«Я пришла к Карине, и мы решили осветлить мои волосы. Было все это долго, но теперь я беленькая», — добавила Алена Рапунцель.

Напомним, сейчас экс-участница «Дома-2» ждет второго ребенка от своего мужа Ильи Семина. Сын пары появится на свет в марте.

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