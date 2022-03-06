СМИ узнали, в какой стране находятся Алла Пугачева и Максим Галкин

По некоторым данным, певица Алла Пугачева с мужем и детьми на частном джете улетела заграницу.

Некоторое время назад в СМИ появились публикации о том, что Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми-близнецами Гарри и Лизой покинула Россию.

Примадонну видели поклонники в аэропорту «Внуково-3», откуда совершают свои рейсы частные суперджеты.

Как сообщает телеграм-канал Super со ссылкой на свой источник, Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми улетела в Израиль.

Примадонна и раньше часто отдыхала в этой стране вместе с семьей. Останавливалось звездное семейство на шикарной вилле в поселке Кесария. Особняк в три этажа с бассейном во дворе Алла Пугачева планировала даже приобрести в собственность.

Напомним, в Израиле, скорее всего, находится и другая знаменитость – Ксения Собчак. Ее видели и даже сфотографировали в аэропорту «Бен-Гурион».

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