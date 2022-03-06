«Любим Россию, а не предателей»: Галкина раскритиковали в Instagram после поста о Прощенном воскресенье

Телеведущий подвергся обструкции от своих же пользователей.

Телеведущий Максим Галкин в Instagram подвергся критике от своих подписчиков. Он поздравил всех с праздником Прощенное воскресенье.

«Нет больше Максима», «Не любим. Мы любим Россию, а не их предателей», «Он не понимает, что Украина восемь лет бомбит и убивает Донбасс, который не захотел украинизироваться. И он боится, что теперь он будет отключен от SWIFT», — отметили пользователи.

Правда, нашлись и те, кто поддержал Максима Галкина и его жену Аллу Пугачеву. «Спасибо за вашу человечность», «С праздником вас», «Мира вам с Аллой и любви», — пишут пользователи.

Ранее пошли слухи, что Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми покинули страну. Не исключен вариант, что они сейчас находятся за рубежом.

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