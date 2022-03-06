«Возвращает к жизни»: Максим Галкин поздравил с Прощеным воскресеньем

Артист опубликовал ролик с выступлением своей жены в честь праздника.

Среди последних публикаций личного микроблога пародиста Максима Галкина появилась запись, в которой знаменитость попросил прощения у всех, кто его знает.

В Прощеное воскресенье Галкин пообщался со своими подписчиками. Артист опубликовал ролик с выступлением своей жены Аллы Пугачевой. Примадонна в черном платье-балахоне спела песню «Одуванчик мой, моя любовь, прости».

Этим видео Галкин хотел поднять настроение фолловерам и поздравить их со светлым праздником.

«С Прощенным воскресеньем!», – написал Максим Галкин в комментариях под роликом.

Поклонники семьи Галкина и Пугачевой поблагодарили артиста за поздравление и восхитились исполнением его жены:

«Максим Александрович, мы вас уважаем и любим!», «Впервые слышу эту песню, замечательная», «Спасибо Максим! Спасибо за вашу человечность!», «С Прощеным, Максим и Алла! Мира вам и любви», «Когда мне плохо, всегда слушаю Аллу! Она возвращает к жизни. Дает силы жить дальше. Любим вас!».

Напомним, ранее близкая подруга Аллы Пугачевой и Максима Галкина прокомментировала слухи о бегстве певицы из России. Алина Редель призналась, что ничего не знает о планах звездной четы.

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