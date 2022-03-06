«Прицепились именно к нам»: директор Меладзе объяснил, почему сорвался концерт в честь 8 Марта

Как отметил Сергей Луппов, о новом графике гастролей объявят в соцсетях.

Директор музыканта Валерия Меладзе Сергей Луппов объяснил, почему сорвался концерт исполнителя в честь праздника 8 Марта на Рублевке.

Как отметил Сергей Луппов, концертная площадка, где должен был выступить Валерий Меладзе, рассчитана всего на пятьсот мест. Он посоветовал зайти на сайт и посмотреть, сколько столиков там помещается.

«Когда отменяются выступления на шесть тысяч зрителей, почему вы об этом не пишете? Почему прицепились именно к нам?! Шоу были перенесены из-за проблем со здоровьем: о новом графике гастролей будет объявлено в соцсетях». Сергей Луппов

больше по теме Меладзе на концерте в Барвихе в честь 8 Марта заменили на Антонова и Серова Поклонники музыканта стали массово сдавать билеты.

Ранее стало известно, что концерт Валерия Меладзе на Рублевке отменен. Билеты на него реализовывались от двадцати до шестидесяти тысяч рублей, но многие стали их сдавать после слов музыканта о событиях на Украине, сообщает «Комсомольская правда».

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