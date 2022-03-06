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«Прицепились именно к нам»: директор Меладзе объяснил, почему сорвался концерт в честь 8 Марта

Как отметил Сергей Луппов, о новом графике гастролей объявят в соцсетях.

«Прицепились именно к нам»: директор Меладзе объяснил, почему сорвался концерт в честь 8 Марта
Валерий Меладзе. Фото: Globallookpress.com

Директор музыканта Валерия Меладзе Сергей Луппов объяснил, почему сорвался концерт исполнителя в честь праздника 8 Марта на Рублевке.

Валерий Меладзе
Валерий Меладзе. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Сергей Луппов, концертная площадка, где должен был выступить Валерий Меладзе, рассчитана всего на пятьсот мест. Он посоветовал зайти на сайт и посмотреть, сколько столиков там помещается.

«Когда отменяются выступления на шесть тысяч зрителей, почему вы об этом не пишете? Почему прицепились именно к нам?! Шоу были перенесены из-за проблем со здоровьем: о новом графике гастролей будет объявлено в соцсетях».

Сергей Луппов

Ранее стало известно, что концерт Валерия Меладзе на Рублевке отменен. Билеты на него реализовывались от двадцати до шестидесяти тысяч рублей, но многие стали их сдавать после слов музыканта о событиях на Украине, сообщает «Комсомольская правда».

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