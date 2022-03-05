Меладзе на концерте в Барвихе в честь 8 Марта заменили на Антонова и Серова

Музыкант Валерий Меладзе не выступит 8 марта на концерте в Барвихе Luxury Village, цены на который варьируются от двадцати до шестидесяти тысяч рублей. Его заменят другие известные исполнители — Юрий Антонов и Александр Серов.

Организаторы обратили внимание, что поклонники творчества музыканта стали сдавать билеты на выступление. Причина в том, что многие не согласились со словами музыканта относительно событий в Донбассе.

Отметим, что организаторы организовали акцию «два по цене одного». При этом с Валерием Меладзе сотрудничество вовсе не закончено. Его ждут на концерте через год, сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, что Валерий Меладзе — заслуженный артист России. Его брат композитор Константин Меладзе сейчас находится в Киеве.

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