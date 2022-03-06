«Честно, я заплакала»: Лера Кудрявцева оценила негативное высказывание Макса Барских о России

Как отметила телеведущая, мир разделился и прежним уже никогда не будет.

Телеведущая Лера Кудрявцева в Instagram прокомментировала нелестные слова украинского музыканта Макса Барских о России.

«Последней каплей было высказывание молодого, красивого артиста про «дырявую Россию». С какой ненавистью он говорил о России и русских. Честно, я заплакала. Мир разделился и уже ясно, что как прежде никогда не будет!» Лера Кудряявцева

По словам Леры Кудрявцевой, в такой непростой момент надо помнить про честь, достоинство и любовь к родине. Особенно сейчас, когда многим известным людям предлагают европейскую жизнь, престижную работу в обмен на публичное осуждение своей страны.

Напомним, что Макс Барских назвал Россию «дырявой страной». После этого некоторые российские звезды набросились на него с критикой и напомнили музыканту, кто на самом деле дырявый.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.