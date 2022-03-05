«Обращение лично к дырявому Максимке, за чьей спиной собрался встать Потап»: Тимати – снова о Барских

Рэпер напомнил, что никогда не высказывался в неуважительной форме о народе Украины.

Певец Потап в Instagram опубликовал новую речь рэпера Тимати, обращенную к украинскому музыканту Максу Барских.

«Я никогда не высказывался в неуважительной форме о народе Украины. И делать этого не собираюсь. Любая форма проявления национализма и расизма для меня лично неприемлема. Это обращение лично к Максимке, к дырявому Максимке Барских, за чьей спиной собрался встать Потап и такие же как он». Тимати

Как отметил Тимати, любой здравомыслящий человек понимает, что, вставая за спиной дырявого можно либо самому стать дырявым, либо начать получать от этого удовольствие. «Аккуратнее, братан. Мне несомненно все рано или поздно друг с другом увидимся, поэтому удачи и до встречи», — заметил Тимати.

больше по теме Тимати попросил россиян очистить плейлисты от песен Макса Барских Рэпер вступил в конфликт с украинским музыкантом, который нелестно отозвался о России.

Напомним, что конфликт между российскими и украинскими музыкантами начался с того, что Макс Барских назвал нашу страну «дырявой».

После этого рэпер Тимати, певица Слава, жена Стаса Михайлова Инна рассказали о нетрадиционной ориентации Макса Барских. Позже за музыканта заступился украинский рэпер Потап.

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