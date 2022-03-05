Снова вместе? Ирину Шейк заметили на прогулке у дома Брэдли Купера в Лос-Анджелесе

Звезда подиумов и глянца везла с собой огромный чемодан. Модель направлялась в аэропорт Лос-Анджелеса.

Ирина Шейк уже давно стала топ-моделью. Она одна из самых известных российских девушек в мире. Ирина не раз дефилировала на подиуме с Натальей Водяновой. Однако на родине она не была несколько лет.

Шейк уже давно живет в США. Она пять лет встречалась в Брэдли Купером и даже родила от него дочку Лею. Примечательно, что девочке уже четыре года, но родители ее не показывают публике.

Расставание Ирины с голливудским актером было загадочным. Они не комментировали случившееся. Модель уехала в Нью-Йорк и стала жить с дочкой в своей старой квартире на Манхеттене.

Купер любит наследницу, поэтому тоже переехал. Однако в Лос-Анджелесе актер не стал продавать дом. Именно там накануне застали Шейк, которая прогуливалась в чемоданом. Она была облачена во все черное.

Поклонники заподозрили, что влюбленные воссоединились. Ирина отправилась в аэропорт, пишет Daily Mail. По всей видимости, некоторое время она провела с Купером. Ранее их не раз видели вместе на прогулках с дочкой. А в одном телешоу актер пел песни на русском языке.

Он признался, что выучил их благодаря наследнице. А вот бывшая ведущая шоу «Топ-модель по-русски» пришла в гости к бывшему бойфренду в соблазнительным наряде на Хэллоуин в прошлом году.

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