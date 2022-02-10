Ирина Шейк в песочном тренче Burberry и карамельных лодочках предстала с Риккардо Тиши

Российская модель согласилась снова поработать с итальянским модельером. Она поделилась кадрами, на которых показала новый лук.

Ирина Шейк является известной моделью. Она уже много лет штурмует индустрию моды и достигла больших высот. В Россию теперь Ирина приезжает редко.

После расставания с голливудским актером Брэдли Купером она предпочитает жить в Нью-Йорке, где в своей просторной квартире растит дочку Лею. К ней приехала мама, чтобы помогать с воспитанием внучки. Регулярно звезда ездит на модные показы.

На днях Ирина снова встретилась с итальянским модельером Риккардо Тиши. Они дружат уже много лет. Им даже приписывали роман, но слухи так и не подтвердились.

Российская модель приняла участие в его презентации новой коллекции Burberry. Она позировала с минимальным количеством макияжа. Шейк облачилась в песочный тренч и карамельные лодочки. Сумка в тон с цепочками дополнила монохромный лук. Она успела подурачиться с Тиши и его коллегой.

«Работать с вами большая честь! Риккардо, который никогда не боится раздвигать границы, быть другим и выражать свое творчество. Всегда первый! № 1», — написала Ирина.

Поклонники восхитились тем, как выглядит модель. Многие осыпали ее комплиментами. Лишь концепция с эльфискими ушами смутила некоторых пользователей Сети. «Эльфы на стиле», «Какие классные», «Ирина, вам все идет», «Какой роскошный образ», «Да, вы умеете удивлять», «Очень элегантно», «Да, это круто! «Тиши умеет подать образ», — прокомментировали кадры подписчики.

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