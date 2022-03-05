«Наш шанс! Русские бренды!»: Стеша Маликова в косухе оверсайз появилась в своем шоуруме

Стеша Маликова в прошлом году окончила МГИМО. Она родилась в семье Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. Так как они всегда много путешествовали и посещали светские рауты, наследница певца с малых лет стала интересоваться модой.

В 2020 году во время пандемии она запустила свой бренд одежды. Тогда Стеша еще училась, но это не помешало ей открытой свой шоурум. Она старается создавать современные стильные наряды.

Еще недавно Маликова демонстрировала новогодние образы. Теперь она уже готова наряжать своих клиентов в весенние луки. 5 марта юная бизнеследи узнала, что Zara, Bershka и другие бренды приостанавливают работу на территорию России из-за санкций.

Эта новость модницу не только не расстроила, но и обрадовала. Стеша в косухе оверсайз и широких джинсах отправилась в свой шоурум, чтобы украсить его перед выходом новой коллекции одежды.

«Наш шанс! Русские бренды!» — заявила дочка Маликова.

Она готовится к наплыву посетителей. Поклонники отметили, что им нравится стиль самой Стефании. Многие адресовали ей комплименты.

«Ну если будут подобные наряды, то я за», «Давно хотела к вам прийти», «У вас платья очень красивые», «Вы такая лучезарная», «Ну теперь я не расстраиваюсь», «Хорошенькая такая, «Просто чудо», «Теперь будет своя мода», «Побольше бы таких мест», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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