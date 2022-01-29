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«Дорого и аккуратно»: дочка Маликова вышла в люди в бежевом пальто-халате поверх молочного платья-трубы

Стилист Анастасия Стар оценила образ с точки зрения актуальности.

«Дорого и аккуратно»: дочка Маликова вышла в люди в бежевом пальто-халате поверх молочного платья-трубы
Стеша Маликова. Фото: Global Look Press

Дочь Дмитрия Маликова, 31-летняя Стефания, вышла в люди в трикотажном платье-трубе, поверх которого накинула пальто-халат бежевого оттенка. Стилист Анастасия Стар специально для Teleprogramma.pro прокомментировала образ с точки зрения модных трендов.

Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

«Стеша Маликова уже не первый раз радует нас классными базовыми элегантными образами. Вот и в этот раз она выбрала для себя комплект в бежевых оттенках: молочное платье длины миди, пальто-халат, сапоги и сумку с меховой отделкой.

Отличная посадка, приятные цвета, образ соответствует всем актуальным трендам этого сезона», — подчеркнула стилист.

Модный эксперт отметила, что выбранная Стешей цветовая гамма настолько универсальна, что подойдет любому цветотипу.

«Базовые фасоны с отсутствием большого количества декоративных элементов — это всегда дорого и аккуратно. Мне не хватило только головного убора, но с такой укладкой он и не нужен», — резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

Анастасия Стар. Фото: личный архив
Анастасия Стар. Фото: личный архив

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