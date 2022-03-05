«13 часов в кадре»: Бузова в образе Барби с длинными перчатками отметилась на съемках

Ольга Бузова уже давно стала знаменитой телеведущей. Она не скрывает, что любит быть в центре внимания. Однако в последнее время артистка находилась в Африке на съемках.

Так как зрители будут наблюдать за тем, как участники боролись за еду и победу, Ольга почти не делилась кадрами из саванны. Но недавно она вернулась в Москву. Звезда теперь каждый день ездит на работу и хвастается образами.

4 марта Бузова отметилась на съемках шоу, название которого оставила в секрете. Она покрасовалась в студии в белом топе на тонких бретельках и юбке цвета фуксии.

В тон к наряду были подобраны длинные перчатки. Лук украсили чокер и другие украшения со стразами. Ольга сделала пучок с прядями у лица и макияж в розовых тонах. У нее получился образ в стиле Барби.

«13 часов в кадре», — отметила звезда.

Но по приезду домой она сразу решила избавиться от гламурного наряда. Бузова предстала в спортивном костюме с камуфляжным принтом. Она отдыхала, поглаживая своих собак. При этом артистка решила не показывать, как выглядит без макияжа. Свою усталость после длинного рабочего дня она скрыла. Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако многие осудили ее за фильтры.

«Всем бы так выглядеть после работы», «Наряд в розовом цвете очень идет», «Столько фильтров, что сложно узнать», «Ну Оля, так после 13 часов работы не выглядят», — стали писать пользователи Сети.

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