Романтичный образ: Бузова предстала в блузке цвета Барби с рукавами-фонариками и белых брюках

Ольга Бузова уже давно стала медийной персоной. Она вела шоу «Дом-2», а также стала певицей и актрисой. Не раз Ольга заявляла, что намерена и дальше удивлять публику.

В свои 36 лет продолжает вести новые передачи. Лишь в личной жизни она не обрела счастье в личной жизни. Артистка не скрывает, что надеется встретить любовь. Но в этом году 14 февраля она встретила в Африке без бойфренда.

Лишь недавно Бузова вернулась в Москву. Она уже успела выступить на премии «Жара». 3 марта телеведущая отметилась на своей основной работе. Она стала делиться кадрами со съемок.

Артистка покрасовалась в блузке розового цвета с рукавами-фонариками, но и белых брюках с поясом. Ольге также сделали нежный макияж и высокую прическу с легкими локонами Небрежная укладка завершила образ.

«Я на работе. Она, кстати, помогает отвлечься. Когда в кадре, я вся полостью сосредоточена. И образ на сегодня вот такой — розовая блузка и романтическая прическа», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она похорошела. «Ну просто куколка», «Как тебе идет розовый», «Оля, очень по-весеннему», «Какая вы яркая», «Выглядите изумительно», «Неужели похудела?», «Какая хорошенькая», «Ну просто прелесть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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