«Готова к перелету»: Бородина запечатлелась с дочками и своей мамой в аэропорту в Дубае

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит покупать брендовые наряды. А так как Ксения за последние десять лет стала популярной и богатой, то она ни в чем себе не отказывает.

После развода с Курбаном Омаровым телеведущая стала еще чаще выходить в свет. Теперь она часто веселится с подругами и ходит на вечеринки. А недавно звезда отправилась в третий отпуск.

Бородина не скрывала, что столкнулась с негативной реакцией в соцсети. Но она объяснила, что обещала своим дочкам Теоне и Марусе, чтобы каникулы они проведут в Дубае.

На этот раз телеведущая редко публиковала фото с побережья. Но она сразу призналась, что у нее нет настроение, чтобы развлекаться. 5 марта Ксения сообщила, что не стала продлевать отпуск и возвращается в Москву.

«Готова к перелету. Я, как всегда, перед самолетом адски нервничаю», — отметила звезда.

В аэропорту Бородина предстала с дочками, которые были в розовых спортивных костюмах, и мамой. Они спешили на рейс.

«Хочет сидеть с Мару в самолете. А я все время должна весь полет следить, чтобы все соки самолета не оказались на штанах и футболке», — поделилась телеведущая.

В итоге она оказалась в бизнес-классе. Дети были рядом с ней. К слову, не так давно уехала отдыхать и Ксения Собчак с сыном Платоном. Ходят слухи, что покинули Россию и Алла Пугачева с Максимом Галкиным.

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