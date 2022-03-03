Уже догнал папу по росту: Курбан вместе с экс-женой поддержал повзрослевшего сына на соревнованиях

Курбан Омаров является бизнесменом. Он шесть лет прожил в браке с Ксенией Бородиной. Телеведущая сыграла с ним свадьбу, когда уже была беременна.

Они едва не расстались, когда Ксения заподозрила его в изменах. Но потом у супругов снова стала царить идиллия в отношениях. Она родила дочку Теону. Избранник также стал тепло относится к ее наследнице от первого брака, Марусе. Но внезапно летом 2021 году они развелись.

больше по теме Прерванное путешествие: Курбан Омаров вышел на свободу в Риме Ранее блогера задержали сотрудники полиции и доставили его в отделение.

Позже Бородина призналась, что год готовилась к этому событию, поэтому и не была подавлена. Омаров стал жить отдельно, а вскоре его заметили в компании новой спутницы.

Примечательно, что недавно он вернулся из путешествия по Италии, где был задержан полицией. Но бизнесмен успел прилететь в Москву и поддержать сына от первого брака Омара, которому 13 лет. 3 марта он принял участие в турнире по боксу «Памяти Героя Российской Федерации Копейкина А.С.».

В соцсети Курбан опубликовал видео, на котором запечатлелся с наследником, который догнал его по росту. Несмотря на свою скромность, Омар проявил себя и прошел в полуфинал турнира. К слову, на кадрах появилась и бывшая жена бизнесмена, Алла. Она тоже пришла поддержать сына.

«Это воспитания от лучшего отца», «Такая красивая ваша Алла», «Какие вы оба умнички!», «Алла такая приятная девушка», «Сын такой высокий», «Очень скромный и приятный парень», «Он копия мамы», — стали комментировать пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!