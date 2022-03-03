«Снимаем шоу»: Бузова без макияжа и укладки появилась на работе, вернувшись в Москву

Телеведущая месяц провела в Африке. Теперь она вернулась к прежней жизни.

Ольга Бузова уже давно стала популярной телеведущей. В прошлом году она покинула проект «Дом-2». Однако вскоре Ольга начала вести другие передачи. Она предпочитает открывать в себе новые таланты. Не раз артистку критиковали.

Многие звезды шоу-бизнеса не одобряли ее стремление петь, но потом она доказала, что своим трудом может достичь многого. Весь февраль звезда провела на съемках шоу «Звезды в Африке».

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Лишь на днях Ольга вернулась в Москву. Она не стала афишировать свое возвращение. Но 3 марта телеведущая появилась на работе. Она запечатлелась в спортивном костюме. Артистка была без макияжа и укладки.

Она призналась, что многие пишут ей нелицеприятные сообщения. Однако Бузова отметила, что она артист, поэтому будет и дальше радовать публику своими выступлениями.

«Давно не выходила эфир. Настроение как у всех. По понятным причинам. Мне также сложно что-либо снимать. Сложно спать. Сложно работать, но я продолжаю это делать, потому что за свою жизнь я несу ответственность. Я тоже по вам очень соскучилась. И вот я пришла на работу, вот сценарий. Сегодня снимаем шоу», — поделилась звезда.

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