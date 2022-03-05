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«Спасибо вам, наш дорогой зритель»: Андрей Чадов назвал свой любимый американский город

Актер находится с гастролями по другую сторону океана.

«Спасибо вам, наш дорогой зритель»: Андрей Чадов назвал свой любимый американский город

Актер Андрей Чадов, который находится с гастролями в Америке, назвал свой любимый город по ту сторону океана.

Андрей Чадов
Андрей Чадов. Фото: instagram.com/andreychadov/

«Сан-Франциско. Из всех городов Америки, где мы пока были, Сан-Франциско понравился больше всех. Да, и хочется сказать большое спасибо вам, дорогой наш зритель, за такой теплый прием и овации. Мы вас любим».

Андрей Чадов

«Какая мощь», «Мне тоже именно этот город больше всех зашел», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Андрей Чадов — известный актер. Он старший брат актера Алексея Чадова. Андрей Чадов никогда не был женат. Детей у него нет.

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