«Однодневная любовь не для меня»: Алексей Чадов раскрыл подробности личной жизни

В свои 40 лет актер остается холостяком.

За плечами Алексея Чадова бурный роман и брак с актрисой Агнией Дитковските. Пара начинала строить отношения два раза, в результате официально их оформила. Но в 2015-м Алексей и Агния развелись.

С тех пор у Чадова были романы, но связывать себя узами брака во второй раз он не торопится, ждет настоящую любовь.

«Буду писать и снимать свое кино. Я вообще не люблю разовых акций. Мне и однодневная любовь с женщиной не нравится. В профессии так же, я человек длинной дистанции», — цитируют Чадова «7Дней».

Дитковските тем временем вышла замуж за ресторатора Богдана Панченко и недавно родила третьего ребенка.

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