«Время просто так за рулем не трачу»: Алексей Чадов проводит в машине 3-4 часа в день

Известный актер долгое время живет за городом, и ежедневные поездки в Москву стали существенной частью его жизни.

В новом интервью актер Алексей Чадов рассказал, что усиленно борется со своими привычками. Одна из них — это жить за городом. Звезда кино обитал вдалеке от столичной суеты 10 лет, и сейчас снова хочет заставить себя перебраться в Москву.

Артист рассказал, что живет в 30 километрах от МКАДа, и на дорогу в город у него уходит уйма времени, которое можно было бы потратить с пользой.

«В среднем я трачу час двадцать в одну сторону, в день три-четыре часа за рулем, в неделю это сутки. Это же сколько фильмов можно посмотреть!» — рассуждает Чадов в интервью для OK Magazine. — Я считал, в год там вообще какая-то фантастическая цифра. Хотя я время просто так за рулем не трачу: думаю, мыслю».

Так у актера, например, родился сценарий его нового фильма «Своя война». В дороге он придумывал какие-то повороты сюжета, а приехав домой, записывал их.

Добавим, что картина должна была выйти в прокат 11 ноября. Это продолжение фильма «Война» 2002 года, с которого началась карьера Чадова в кино. Актер вернулся к своей роли бойца Ивана Ермакова, выступив также сценаристом и режиссером картины.

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