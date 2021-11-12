«У меня был перебор с этим»: Чадов признался, что в 40 лет стал меньше думать о женщинах

В новом интервью актер Алексей Чадов заговорил о собственном уме. Мужчина отметил, что в 40 лет считает себя неглупым человеком, а вот в 25, например, постоянно делал ошибки, жил эмоциями.

«Сейчас период, когда гормон меньше бьет, и перестаешь столько думать о женщинах…» — признался артист. «Как, совсем?» — спросил журналист. «Нет, просто у меня был перебор с этим, — со смехом ответил Чадов. — Приходит момент, когда ты начинаешь чуть-чуть освобождать пространство, думать не только о том, что тебе нужно жениться, о семье, детях, начинаешь понимать, что в жизни есть и что-то другое».

Алексей заверил, что ему все так же нужна женщина рядом (более того, она есть), но теперь у него стало больше времени на то, чтобы развиваться, самообразовываться и ставить себе новые задачи в жизни. До 35 лет он даже не думал о важности этих вещей.

В том же интервью изданию OK Magazine актер признался, что если бы еще раз поступил в Щепкинское училище, то выжал бы из него все знания, которые только смог бы. А в молодости он часто спал на лекциях, потому что работал барменом по ночам.

Напомним, в 25 лет Чадов повстречал на съемках актрису Агнию Дитковските, с которой у него был долгий роман. В 2012-м пара связала себя узами брака, позже у артистов родился сын Федор. В 2015-м звездный брак распался.

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