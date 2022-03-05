Удалил друзей из подписок: Иван Ургант неожиданно отписался от всех в Instagram

Что сейчас происходит с известным ведущим – непонятно.

Телеведущий Иван Ургант по неизвестным причинам отписался в Instagram от всех своих друзей. На данный момент он не подписан вообще ни на кого. Что происходит с телеведущим – непонятно.

Любопытно, что аккаунт «Вечернего Урганта» также удалял на какое-то время своего ведущего из подписок в Instagram. Позже он снова появился в подписках. Сейчас Instagram ограничил возможность одним пользователям просматривать подписки других, поэтому ситуация достаточно запутанная.

Напомним, что шоу «Вечерний Ургант» убрали из эфира в связи со спецоперацией в Донбассе. Когда оно вернется в эфир – неизвестно, сообщает «Собеседник».

Иван Ургант пропал из социальных сетей. Он уже много дней ничего не публикует в Instagram, что на него не очень похоже.

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