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«Ваня не поддался искушению звона монет»: Краско тепло высказался об Урганте

По словам актера, телеведущий его всегда называет дедушкой.

«Ваня не поддался искушению звона монет»: Краско тепло высказался об Урганте
Иван Краско. Фото: Globallookpress.com

Актер Иван Краско тепло высказался о своем друге телеведущем Иване Урганте. Он заметил, что тот всегда его называет дедушкой. Ургант вырос на глазах Краско.

Иван Ургант
Иван Ургант. Фото: Globallookpress.com

«Ване в детстве читали правильные книги, поэтому он с детства рос честным парнем, в семье Ниночки Ургант другого и не могло быть. Популярность, правда, меняет человека, но Ваня не поддался искушению звона монет, он остался порядочным человеком, неравнодушным к чужому горю».

Иван Краско

По словам Ивана Краско, в России много людей с силой духа. Для многих из них не безразличны вечные ценности. По словам Ивана Краско, в такое неспокойное для всей планеты время он желает мирного неба над головой, сообщает «Собеседник».

Напомним, что программа «Вечерний Ургант» пока не выходит в эфир. Причина в изменении сетки вещания Первого канала в связи с событиями на Украине.

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Иван КраскоИван УргантНина УргантПервый каналПрограмма "Вечерний Ургант"