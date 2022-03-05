Анна Нетребко взяла паузу и в ближайшее время не будет выступать на мировой оперной сцене

Представитель оперной дивы Анны Нетребко Максим Берин заявил, что звезда сцены и мировая знаменитость в ближайшее время не будет выступать. Она берет паузу на неопределенный срок.
По словам Максима Берина, заставлять артистов делать политические высказывания, выходить с лозунгами и использовать голос искусства в целях политики – категорически неправильно, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Анна Нетребко обвинила итальянский театр La Scala, а также европейских журналистов во лжи. Руководители этого знаменитого театра исключили Анну Нетребко из мартовских спектаклей, сославшись на якобы ее «болезнь».
Как отмечала Анна Нетребко, она полностью здорово, но выступать пока не будет. Все дело в неспокойной ситуации в мире.
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