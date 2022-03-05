Анна Нетребко взяла паузу и в ближайшее время не будет выступать на мировой оперной сцене

Об этом сообщил представитель российской звезды Максим Берин.

Представитель оперной дивы Анны Нетребко Максим Берин заявил, что звезда сцены и мировая знаменитость в ближайшее время не будет выступать. Она берет паузу на неопределенный срок.

По словам Максима Берина, заставлять артистов делать политические высказывания, выходить с лозунгами и использовать голос искусства в целях политики – категорически неправильно, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Анна Нетребко обвинила итальянский театр La Scala, а также европейских журналистов во лжи. Руководители этого знаменитого театра исключили Анну Нетребко из мартовских спектаклей, сославшись на якобы ее «болезнь».

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Как отмечала Анна Нетребко, она полностью здорово, но выступать пока не будет. Все дело в неспокойной ситуации в мире.

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