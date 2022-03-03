Голодные 90-е! Нетребко в юности приходилось довольствоваться пластмассовыми серьгами

Звездный путь к оперному олимпу Анны Нетребко начался именно в Санкт-Петербурге. После училища будущая жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова поступила в консерваторию, где постигала вокальное мастерство у выдающихся мастеров. Правда, этот путь в творческой жизни артистки был ознаменован сложностями. Все-таки на дворе стояли голодные 90-е.

Делясь своими воспоминаниями, оперная дива призналась, что им, юным красавицам, в ту пору было совершенно нечего носить. Это сейчас Нетребко блистает на мировой сцене в драгоценностях, а историк моды Александр Васильев восхищается тем, с каким достоинством артистка носит украшения. Теперь оперная дива может позволить себе и бриллианты. Раньше о такой роскоши жена Юсифа Эйвазова не могла и мечтать.

В юности, чтобы хоть как-то подзаработать, а заодно и быть ближе к искусству, после учебы в консерватории Анна каждый вечер работала уборщицей в Мариинском театре. Те времена оперная дива вспоминает редко. Все это было давно.

«Носить нам тогда было совершенно нечего. У нас было три пары сережек дешевых, пластмассовых. И они переходили от одной подруги к другой, как переходящее знамя», — приводит «Комсомольская правда» слова Анны Нетребко.

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