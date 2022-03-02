«Сейчас не очень уместен данный вопрос»: Надежда Михалкова высказалась о своем «пропавшем» отце

Как отметила актриса, их с братом премьеры уже в прошлом.

Актриса Надежда Михалкова в беседе с Teleprogramma.pro сдержанно высказалась об отце, который не появлялся на последних знаковых мероприятиях с участием своих детей.

«Я думаю, что сейчас не очень уместен данный вопрос, если честно. Мероприятия уже прошли. Спасибо большое, извините». Надежда Михалкова

Ранее стало известно, что Никита Михалков не появился на недавней премьере сериала «Номинация», режиссером которого стала его дочь. Не был он и на премьере фильма «Мистер Нокаут» своего сына Артема Михалкова, где тот выступил режиссером.

больше по теме Пропустил уже несколько громких премьер с участием своих детей: куда пропал Никита Михалков Режиссер уже несколько месяцев не показывается на публике.

По слухам, 76-летний Никита Михалков испытывает в последние серьезные проблемы со здоровьем. Он никак не может вылечить больную ногу. Ее в свое время он повредил на тренировке.

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