«Звоните Никите Сергеевичу»: помощница Михалкова высказалась о «пропавшем» режиссере

Помощница Никиты Михалкова на правах анонимности в беседе с Teleprogramma.pro высказалась о режиссере, который в последнее время пропал с радаров, и поклонники забеспокоились о его состоянии здоровья.

На вопрос нашего корреспондента прокомментировать появившиеся слухи об ухудшении здоровья Никиты Михалкова последовал лаконичный ответ: «Звоните Никите Сергеевичу. Спасибо».

Ранее дочь режиссера актриса Надежда Михалкова заявила, что вопрос о здоровье ее отца сейчас не стоит на повестке. Она заметила, что мероприятия, на которых не появился ее папа, уже прошли и эту тему лучше сейчас не поднимать.

Напомним, что Никита Михалков не появился сразу на нескольких громких премьерах с участием своих детей. По слухам, режиссер испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Прежде всего с ногой, которую повредил несколько лет назад на тренировке.

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