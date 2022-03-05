«До «Трех богатырей» не дошла»: Михалкова попала под эвакуацию в Третьяковке

Экс-звезда «Уральских пельменей» рассказала, что учебная тревога была воспринята посетителями нормально.

Юлия Михалкова старается на своей страничке в Instagram поднимать подписчикам настроение.

Она посоветовала людям каждый день делать упражнение «искусственная улыбка», когда намеренно раздвигаешь уголки рта.

Так тренируются лицевые мышцы, да и себя начинаешь ощущать немного радостнее.

Сама Михалкова решила отпустить проблемы, насладившись художественной красотой в Третьяковской галерее. Однако звезде удалось осмотреть лишь часть экспозиции – раздалась учебная тревога, и люди покинули помещение.

«Пришла на встречу с прекрасным. Но до «Трех богатыре» и «Девочки с персиками» не дошла. Объявили эвакуацию. Все спокойно и без паники покинули музей. Вернусь через неделю», — рассказала Юлия Михалкова.

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