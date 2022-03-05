«Готовы встать на защиту Отечества»: жена Кадырова ответила на слухи, что отправила детей в Дубай

Медни заявила, что долг каждого истинного сына своего народа - беречь и защищать перед угрозой родную землю.

Жена президента Чечни Рамзана Кадырова Медни в Instagram впервые прервала молчание после начала спецоперации России в Донбассе. Она ответила на слухи, якобы ее дети пережидают непростые времена в Дубае.

«Долг каждого истинного сына своего народа — беречь и защищать перед угрозой родную землю. Среди чеченцев во все времена были, есть и будут такие мужчины! Хвала всевышнему Аллаху, что вы есть у нас и готовы встать на защиту Родины, нашего народа, нашего Даймохка! Для этого вы готовились с самого детства, и поэтому сегодня каждый из вас без колебаний готов встать на защиту Отечества». Медни Кадырова

Далее Медни Кадырова привела слова инструктора российского университета спецназа.

«В эти дни распространяются слухи, что Рамзан Ахматович отправил свою семью в Дубай. Сразу хочу сказать жалким трусам, что сыновья Рамзана Кадырова находятся у себя на родине рядом со своим отцом. Как в свое время сам Рамзан Ахматович находился рядом со своим отцом, первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Кадыровым. На базе российского университета спецназа они прошли курс тактико-огневого, тактико-медицинского направления», — заявил он.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.