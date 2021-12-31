Будет полурабочий день: Владимир Путин отметит Новый год в кругу родных

31 декабря и в праздничные дни публичных мероприятий у главы государства не запланировано.

31 декабря у президента Владимира Путина будет полурабочий день без публичных мероприятий и традиционного оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ, а вечером глава государства встретит Новый год в кругу родных.

Об этом журналистам рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Путин уже записал свое новогоднее поздравление россиян. Ранее он отметил, что и сам будет смотреть собственное обращение к народу по телевизору.

Как передает «Интерфакс», в праздничные дни публичных мероприятий в графике президента не назначено, однако рабочие встречи все-таки возможны, ведь полностью выходных дней у главы государства «не может быть по определению». В ночь на 7 января Владимир Владимирович традиционно посетит православный храм в одном из регионов страны.

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