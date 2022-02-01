«В прекрасной творческой форме»: Путин поздравил Лещенко с юбилеем

Президент отметил, что певец не останавливается на достигнутых заслугах.

1 февраля свой 80-летний юбилей отмечает народный артист РСФСР и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» певец Лев Лещенко.

Знаменитый баритон принимает поздравление со всей страны и в том числе из Кремля. Праздничную телеграмму исполнителю отправил президент Владимир Путин.

«Свой юбилей вы встречаете в прекрасной творческой форме. Благодаря безграничной преданности искусству, неустанному труду и особой жизненной закалке вам удалось сквозь годы пронести молодость души, яркий талант, оптимизм и неизменную доброжелательность. Вы пользуетесь поистине всенародной любовью и всегда востребованы, восхищаете своих поклонников высочайшим исполнительским мастерством и неподражаемым артистическим темпераментом», — говорится в письме, опубликованным на сайте Кремля.

Путин отметил, что Лещенко не останавливается на достигнутом и вносит вклад в поддержку одаренных певцов, объединяет людей вокруг новых творческих замыслов.

Президент пожелал артисту здоровья, вдохновения и благополучия.

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