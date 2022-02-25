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Марат Башаров одним словом высказался о действиях Владимира Путина в Донбассе и на Украине

Россия проводит специальную операцию.

Марат Башаров одним словом высказался о действиях Владимира Путина в Донбассе и на Украине
Марат Башаров и Владимир Путин. Фото: instagram.com/marabash1/

Актер Марат Башаров в Instagram разместил фотографию, на которой он находится в обществе президента России Владимира Путина. Снимок, судя по всему, сделан на одном из награждений правительственными наградами.

Марат Башаров
Марат Башаров. Фото: Globallookpress.com

«Спасибо», — подписал кадр Марат Башаров, выразив таким образом свое отношение к событиям на Украине.

«Вы — лучший», «Молодец, Марат», «Красавчик. За президента!», «Наконец-то думающий актер. А то куда ни глянь — всем стыдно», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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Владимир ПутинДНРДонбассМарат БашаровУкраина