«Все побои сняты»: Анастасия Макеева пригрозила Светлане Мальковой судебным разбирательством

Актриса вспомнила, как подралась с бывшей женой мужа за кулисами ток-шоу.

Анастасия Макеева продолжает отбиваться от фолловеров, которые считают ее разлучницей. На этот раз актрисе припомнили драку с экс-женой мужа, которая случилась за кулисами ток-шоу в прошлом году.

«У нас в законодательстве нет поправок о том, что мать может бить, а другие граждане не могут. Все побои сняты и рано или поздно будет итог законодательно определен. Наличие детей не дает права калечить детей», — написала Макеева.

Напомним, Анастасия Макеева стала женой Романа Малькова в мае прошлого года. Бизнесмен приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей.

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