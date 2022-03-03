«Мой муж обязанности выполняет»: Макеева разразилась гневной тирадой в адрес бывшей жены Малькова

Светлана Малькова, которая с тремя детьми живет в Словении, утверждает, что вновь перестала получать алименты. Анастасия Макеева же говорит об обратном – ее любимый муж исправно платит определенные законом суммы.

Накануне актриса вновь попыталась объяснить всю ситуацию своим подписчикам в телеграм-канале.

«Разбираться со всеми разведенными семьями не моя задача. У Светланы сейчас вообще будут проблемы ибо читайте законы. Ни одна карта российская за границей более не обслуживается. Если она не может от приставов получит деньги, она может прилететь в Россию и выяснять это со службами приставов. Мой муж все свои обязанности выполняет», — рассказала Макеева.

Также Анастасия Макеева порекомендовала Светлане Мальковой вернуться в Россию, чтобы вовремя получать свои деньги.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.