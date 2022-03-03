«Скулит уже год и работать не хочет»: Макеева нелицеприятно высказалась в адрес бывшей жены Малькова

Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз в прошлом году. Ее избранником стал Роман Мальков, у которого в Словении была семья — жена и четверо детей. С тех пор многие пользователи Сети считают актрису разлучницей.

В своем телеграм-канале Анастасия в очередной раз высказалась в адрес бывшей жены Романа — Светланы Мальковой.

«А вы думали, я буду заботиться о безработной иммигрантке, что скулит уже год и работать не хочет? У меня есть кому помочь, что действительно нуждается. Сидите и захлебываетесь собственной желчью», — высказалась Макеева.

Напомним, ранее Анастасия в очередной раз объявила, что Роман Мальков выполняет все финансовые обязательства перед своими детьми.

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