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«Трикотаж очень актуален!»: Орлова после совета Рогова выбрала платье в рубчик

Удобство сейчас многие женщины выставляют на первый план.

«Трикотаж очень актуален!»: Орлова после совета Рогова выбрала платье в рубчик
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/

После пандемии мода кардинально изменилась, поставив на первый план удобство и функциональность.

По словам стилиста Александра Рогова, теперь женщины не скоро захотят отказаться от мягких комфортных вещей вроде вязаных платьев и кофт, обуви без каблука.

«Трикотаж в этом сезон очень актуален! И трикотажные платья тоже», — говорил Александр Рогов на YouTube-канале Rogov live.

Особенно рекомендовал стилист платья и пуловеры в рубчик, он крайне востребован. Тренд поддержала ведущая Ольга Орлова, которая выбрала платье белого цвета. Образ звезда дополнила украшениями из серебра.

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/

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