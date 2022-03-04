«Трикотаж очень актуален!»: Орлова после совета Рогова выбрала платье в рубчик

После пандемии мода кардинально изменилась, поставив на первый план удобство и функциональность.
По словам стилиста Александра Рогова, теперь женщины не скоро захотят отказаться от мягких комфортных вещей вроде вязаных платьев и кофт, обуви без каблука.
«Трикотаж в этом сезон очень актуален! И трикотажные платья тоже», — говорил Александр Рогов на YouTube-канале Rogov live.
Особенно рекомендовал стилист платья и пуловеры в рубчик, он крайне востребован. Тренд поддержала ведущая Ольга Орлова, которая выбрала платье белого цвета. Образ звезда дополнила украшениями из серебра.
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