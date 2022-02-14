Акцент — на воротник: горячий тренд сезона в пальто и пиджаках показал Рогов

Стилист Александр Рогов сделал модный набег на магазины в своем шопинг-влоге на YouTube-канале Rogov live и рассказал о горячих трендах сезона. Один из важных — смокинговые воротники на пальто, пиджаках, жакетах, платьях и комбинезонах.

Сейчас в тренде атласный блеск на лацканах, при этом совершенно не обязательно, чтобы этот наряд имел какое-то торжественное звучание. В жакете-смокинге можно смело отправляться на работу или прогулку. Это универсальный стиль.

«Это красиво», — считает Александр Рогов.

Слишком пафосные жакеты-смокинги или пальто-смокинги можно нейтрализовать тельняшками, джинсами и трениками. Кроме того, смокинговые пальто можно носить как платье, считает Рогов.

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