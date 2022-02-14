«Трикотаж очень актуален!»: какое модное платье посоветовал женщинам Рогов

В этом сезоне комфорт всегда в приоритете.

Модницы могут счастливо вздохнуть, в этом сезоне главный тренд — это комфорт. Об этом рассказал Александр Рогов на YouTube-канале Rogov live. Поэтому мода на трикотаж стала проявляться еще более ощутимо. Активно взошли на подиумы не только свитеры, жилеты и кардиганы, но и платья.

«Трикотаж в этом сезон очень актуален! И трикотажные платья тоже. Вот какое платье я нашел. Это удобно, комфортно, при этом элегантно и красиво», — прокомментировал Александр Рогов.

Ведущий показал длинное платье по фигуре с асимметричным подолом. В тренде также прямые платья-трубы из трикотажа. Правда, носить их рекомендуется стройным дамам, чтобы не выдавались лишние объемы.

Трикотажные платья очень универсальны, по словам Рогова, они хорошо смотрятся со спортивной обувью, с гранжевой вроде черных грубых ботинок, с женственными сапожками с высоким голенищем в тон на каблуке. Отлично к ним подходят и пальто, и пуховики, а они, к слову, в этом сезоне — настоящие фавориты.

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