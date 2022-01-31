Рогов советовал расстегивать: Загитова облачилась в Пекине в трендовый свитер с молнией на воротнике

Фигуристка отправилась в Пекин на Олимпиаду в качестве репортера Первого канала.

Алина Загитова улетела в Пекин на Олимпиаду, чтобы освещать происходящие там события для Первого канала.

Компанию ей составили партнеры по «Ледниковому периоду» Алексей Ягудин и Илья Авербух, которых фигуристка запечатлела в китайском ресторане в одинаковой олимпийской форме. Сама Алина тоже примеряла одежду для соревнований, показав куртку небесного цвета своим поклонникам.

Однако вне работы Загитова выбрала джинсы и модный свитер с молнией на воротнике. О том, что такие кофты сейчас в моде ранее рассказывал стилист Александр Рогов. Он рекомендовал обязательно расстегивать замочек.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!