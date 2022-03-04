Милош Бикович и Кристина Асмус вместе вышли в свет

Актеры Милош Бикович и Кристина Асмус сыграли главные роли в комедии «Хочу замуж», которая выходит в российский прокат 5 марта.
Премьера фильма прошла в городе Светлогорске, где проходили съемки комедии. Презентовали картину зрителям актеры Милош Бикович и Кристина Асмус.
Кристина Асмус вышла в свет в черном платье по фигуре в пол и открытыми плечами. Яркий макияж и волосы, уложенные в стиле Голливуда, дополнили образ.
Напомним, в центре сюжета комедии журналистка Люба. В ее жизни все складывается прекрасно: она строит карьеру телеведущей и планирует выйти замуж за богатого жениха Роберта.
Все изменилось в день, когда Люба попросила случайного прохожего Сергея позвонить по его телефону.
В картине «Хочу замуж» также снялись Сергей Гилев, Юлия Ауг, Надежда Сысоева, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова и другие.
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