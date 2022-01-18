Кристина Асмус женит на себе Милоша Биковича в новом фильме «Хочу замуж»

18 января вышел трейлер отечественной романтической комедии «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем.
По сюжету молодая телеведущая, которая давно хочет замуж, неожиданно ссорится со своим женихом из-за глупости и решает назло ему устроить себе красивую свадьбу с другим. И тут под прицел предприимчивой охотницы попадает странноватый друг детства, которого можно быстро уговорить на фиктивный брак.
В картине также снялись Сергей Гилев и Марина Александрова.
Премьера в кинотеатрах состоится 5 марта 2022 года. Ранее планировалось, что фильм выйдет ко Дню святого Валентина.
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