Кристина Асмус женит на себе Милоша Биковича в новом фильме «Хочу замуж»

Новый российский ромком выйдет в начале весны 2022 года.

18 января вышел трейлер отечественной романтической комедии «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем.

По сюжету молодая телеведущая, которая давно хочет замуж, неожиданно ссорится со своим женихом из-за глупости и решает назло ему устроить себе красивую свадьбу с другим. И тут под прицел предприимчивой охотницы попадает странноватый друг детства, которого можно быстро уговорить на фиктивный брак.

В картине также снялись Сергей Гилев и Марина Александрова.

Премьера в кинотеатрах состоится 5 марта 2022 года. Ранее планировалось, что фильм выйдет ко Дню святого Валентина.

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