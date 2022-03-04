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«Боже, что с людьми»: Асмус с длинной русской косой и в ковбойской куртке высказалась о хейте

Публичных людей сейчас атакуют недоброжелатели со всех сторон.

«Боже, что с людьми»: Асмус с длинной русской косой и в ковбойской куртке высказалась о хейте
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Знаменитостям сейчас не позавидуешь: они только и успевают отбиваться от хейтеров. Причем неважно, поддержали они линию государства, приняли нейтральную позицию или высказались против, — их странички в социальных сетях изрядно пополняются комментариями негативного характера.

Кто-то, вроде Леры Куденковой, жены телеповара Константина Ивлева, просто игнорирует хейтеров. А кто-то пытается отстоять свою правду. Например, Ксения Бородина хорошенько огреблась от народа, когда улетела в неподходящий момент в Дубай.

Ведущая вместо того, чтобы забыть про социальные сети и насладиться отпуском с детьми, устроила перепалку с подписчиками, доказывая, что она давно купила путевку.

Кристина Асмус устала наблюдать за тем, как люди звереют просто на глазах, и высказалась по этому поводу в личном блоге. При этом актриса сделала на голове длинную русскую косу и примерила ковбойскую куртку с характерной бахромой.

Кристина Асмус. Скриншот: instagram.com/asmuskristina/

«Боже. Что с людьми… Какое обличительное время», — ужаснулась экс-жена Гарика Харламова.

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Тэги

асмусКонстантин ИвлевКристина АсмусКсения БородинаЛера Куденкова