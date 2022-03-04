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Беременная жена Ивлева рассказала, как ей удается держаться под натиском хейта

Лера Куденкова почти два года отбивается от людей, которым не нравится по разным причинам.

Беременная жена Ивлева рассказала, как ей удается держаться под натиском хейта
Константин Ивлев с женой. Фото: instagram.com/valeriya__ivleva/

Лера Куденкова, молодая и ныне беременная жена телеповара Константина Ивлева, уже почти два года собирает хейт на своих страницах в соцсетях.

До сих пор некоторые поклонники ведущего проекта «На ножах» телеканала «Пятница!» не могут смириться с тем, что он выбрал себе в жены молодую жену, оставив Марию, с которой прожил более 20 лет. Объяснения кулинара о том, что их брак трещал по швам последние четыре года, не помогают.

Леру Куденкову фолловеры в соцсетях обвиняют в том, что она «увела мужа», а заодно находят недостатки в ее внешности, ошибки в постах, да многое что. Однако избранница шефа и в ус не дует — старательно и подробно ведет свой блог, выкладывая совместные снимки с мужем.

Общаясь со своими поклонниками, она призналась: хейтеры ее не трогают, она давно привыкла не брать на себя чужой негатив.

«Если в них много какашек, они будут кидать какашками, но ко мне они не имеют никакого отношения», — сказала Лера.

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