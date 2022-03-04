Беременная жена Ивлева рассказала, как ей удается держаться под натиском хейта

Лера Куденкова почти два года отбивается от людей, которым не нравится по разным причинам.

Лера Куденкова, молодая и ныне беременная жена телеповара Константина Ивлева, уже почти два года собирает хейт на своих страницах в соцсетях.

До сих пор некоторые поклонники ведущего проекта «На ножах» телеканала «Пятница!» не могут смириться с тем, что он выбрал себе в жены молодую жену, оставив Марию, с которой прожил более 20 лет. Объяснения кулинара о том, что их брак трещал по швам последние четыре года, не помогают.

Леру Куденкову фолловеры в соцсетях обвиняют в том, что она «увела мужа», а заодно находят недостатки в ее внешности, ошибки в постах, да многое что. Однако избранница шефа и в ус не дует — старательно и подробно ведет свой блог, выкладывая совместные снимки с мужем.

Общаясь со своими поклонниками, она призналась: хейтеры ее не трогают, она давно привыкла не брать на себя чужой негатив.

«Если в них много какашек, они будут кидать какашками, но ко мне они не имеют никакого отношения», — сказала Лера.

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