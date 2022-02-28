Лететь в Дубай, чтобы ругаться? Бородина напомнила хейтерам, что 8 лет назад помогала Донбассу

Ксения Бородина в разгар специальной операции на Украине собрала чемоданы и улетела с мамой и дочками в Дубай. Ведущая сказала подписчикам, что не намерена перед ними оправдываться за свой поступок, да и в принципе планировала эту поездку давно.

Несмотря на заявленное, Ксения Бородина постоянно пребывает в онлайн-режиме в своем Instagram и регулярно оправдывается за отпуск. При этом не забывает постить видео и фото в Сеть, показывая свой роскошный отдых, словно специально раскаляя обстановку.

Ведущая негодовала в stories, что весь пляж и отель полны отдыхающих, но при этом именно на нее почему-то срываются хейтеры.

«Когда 8 лет назад я собирала помощь людям на Донбассе, мы отправляли машины с помощью, вы просто молчали… Я неоднократно собирала деньги на лечение деток из Украины, вашим же детям, потому что помочь — это единственное, что я могла! Но хорошее помнить не обязательно, вам нужно здесь и сейчас ненавидеть человека», — написала Ксения Бородина.

Ведущая попросила прекратить разжигать ненависть.

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